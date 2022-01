Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica, deixará a empresa

A vice-presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica, Raquel Giglio, está deixando a empresa, apurou o Broadcast. Na companhia há uma década, ela ficará no cargo até a divulgação dos resultados do quarto trimestre, prevista para fevereiro. Sua sucessão ainda não foi decidida.

Em comunicado interno, a empresa informa que a executiva deixará o posto em março “para enfrentar novos desafios profissionais, em linha com suas aspirações de carreira”.

A vice-presidência ocupada por Raquel é a joia da coroa da SulAmérica. No terceiro trimestre do ano passado, respondeu por 97% das receitas operacionais da seguradora do grupo. Foi na área de saúde que a companhia fez algumas de suas principais aquisições recentes, como as da Paraná Clínicas e a da Sompo Saúde.

A vertical de saúde ganhou ainda mais importância nessa composição a partir de 2019, quando a SulAmérica vendeu a operação de seguros de automóveis para a Allianz. A operação foi concluída em meados de 2020.

O setor vive um momento visto como crucial por analistas. Em relatório divulgado na semana passada, o Credit Suisse comentou que é provável que haja uma demanda represada no setor de saúde, o que pode pressionar os custos da companhia e de seus pares.

Raquel Giglio está na SulAmérica desde 2011, e é vice-presidente de Saúde e Odonto desde 2019. Antes, foi superintendente técnica e diretora técnica e de relacionamento com clientes da área.

A empresa é comandada por Ricardo Bottas, CEO desde 2021, e na companhia desde 2015. Antes de comandar a SulAmérica, Bottas foi diretor financeiro e também comandou a área de relações com investidores.

Procurada, a SulAmérica confirmou que a executiva deixará a companhia, e que em breve, anunciará seu substituto.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 18/01/22, às 14h21.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com