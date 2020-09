Reabertura melhora fluxo nas lojas, mas movimento ainda é tímido

A reabertura do comércio vem gradualmente mostrando reflexo nas vendas. O movimento, porém, é tímido e mantém o consumo em lojas de shoppings e das ruas em patamares bem inferiores aos do ano passado. Entre as principais datas em vendas desde o início da pandemia, o Dia dos País, por exemplo, registrou recuo no total de visitantes dos shoppings de 61,53% e de 8,62% nas lojas de rua.

Menos mal. O desempenho foi melhor em relação a outras datas fortes para o comércio. No Dia dos Namorados, quando já havia flexibilização do isolamento em algumas regiões do País, a queda no movimento em relação ao ano passado havia sido de 83,48% nos centros de compras e de 38,95% nas lojas. Já no Dia das Mães, que aconteceu durante o auge de casos no país, o fluxo ficou 87,98% abaixo de 2019 nos centros de compras e 57,63% inferior nas lojas. Os números são da FX, plataforma de inteligência de dados.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 03/09/2020 às 15:00:52

