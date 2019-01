Reação do governo em MG é criticada no setor privado

Coluna do Broadcast

A postura de representantes do governo Jair Bolsonaro após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho não foi bem recebida na iniciativa privada. A tentativa de isolar o Palácio do Planalto com um discurso apontando para culpados e sugerindo a possível troca da diretoria da mineradora soou bem negativamente entre líderes de empresas.

Ficou a sensação de que o governo queria camuflar problemas em torno do filho do presidente, Flávio Bolsonaro, e Brumadinho, por mais trágico que seja, conseguiu mudar a pauta. A estratégia de apontar o dedo, contudo, não deu certo e o governo recuou. Admitiu-se o óbvio: não é hora apropriada para isso. Além disso, o discurso inicial do governo definitivamente não está alinhado às práticas esperadas de governança corporativa.