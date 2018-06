Diante das notícias de reajuste no valor dos combustíveis e da decisão do governo de zerar a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), o brasileiro recorreu ao Google para pesquisar sobre o tema. O interesse pelo assunto é o maior nas últimas duas semanas, com um aumento de 256% nas buscas.

