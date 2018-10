Receita da Farmarcas sobe 43,8% até setembro

A Farmarcas viu sua receita subir 43,8% de janeiro a setembro deste ano, para R$ 1,444 bilhão, ficando próxima de sua meta para o ano, de atingir um faturamento de R$ 2 bilhões. A empresa, que administra nove redes de drogarias no Brasil, entre as quais a Ultra Popular, credita o crescimento no período mais ao aumento do faturamento das lojas já existentes do que à abertura de novas. Neste ano a rede já abriu 118 novas unidades e administra, atualmente, 817.

