Receita do varejo cai 25% nos dias dos jogos da seleção brasileira

A receita do varejo diminuiu, em média, cerca de 25% durante os dias de jogos da seleção brasileira na 1ª fase da Copa do Mundo na Rússia. A maior queda foi vista na última sexta-feira, quando o Brasil jogou contra a Costa Rica. A receita do segmento encolheu 26,4% em relação a um dia comum, conforme o Índice do Varejo Ampliado (ICVA) da Cielo, que será divulgado nesta sexta, 29. Na quarta, o recuo foi de 24,5%.

Comer e beber. Enquanto o varejo de vestuário teve queda em seu faturamento entre 40% e 60% nos dias em que a seleção brasileira entrou em campo, outros se deram bem. Nos bares, o faturamento nesta quinta, 28, foi 43,7% superior ao de uma quarta-feira comum. Já nas padarias, o aumento ficou em 9,3%. O setor de móveis, eletro e departamento viu sua receita minguar 45,7%, próximo ao desempenho do vestuário, cujo faturamento caiu pela metade no dia em que o Brasil se classificou para as oitavas de final na Rússia.

