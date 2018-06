Não foi só o Neymar que caiu domingo, dia 17, ao sofrer dez faltas do time da Suíça. A receita do varejo foi 24,7% inferior à média de um domingo comum, prejudicada pela estreia do Brasil na Copa do Mundo, segundo o Índice do Varejo Ampliado (ICVA) da Cielo.

