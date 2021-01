Recovery atinge 56% de atendimento digital em 2020 por meio de apps

A Recovery, empresa de recuperação de crédito do Itaú Unibanco, observou um salto no uso dos seus canais digitais para atendimento dos clientes em 2020, impulsionado pela pandemia. Passou de 45% dos atendimentos para 56%, por meio do próprio site, WhatsApp, aplicativo e até mesmo pelo Messenger, do Facebook. O volume de acordos realizados nesses canais chegou a 4,2 milhões em todo o ano passado.