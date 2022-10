Recovery, do Itaú, estima venda recorde de empréstimos vencidos em 2022

O total de carteiras com dívidas de pessoas físicas já vencidas e levadas para venda por bancos tradicionais, bancos digitais, fintechs que operam crédito e financeiras de varejistas deve atingir novo recorde neste ano, segundo previsão da Recovery, empresa do Itaú Unibanco que atua na compra dessas carteiras. A Recovery estima que R$ 65 bilhões dessas carteiras serão transacionadas em 2022, um montante 44% superior ao de 2021. Até outubro, já foram vendidos R$ 45 bilhões, uma alta de 55% em relação ao mesmo período do ano passado.

“As pessoas estão com bolso mais apertado, e o dinheiro disponível para pagamento de empréstimo em dia ou divida em atraso é menor. Bancos, financeiras, digitais, financeiras, os que concederam empréstimos estão vendo a inadimplência crescente. Os volumes de carteiras em atraso aumentaram”, afirma o presidente da Recovery, Wagner Sanches.

Inadimplência é elevada entre as famílias

Outra constatação da dificuldade das pessoas físicas em lidar com o baixo orçamento está no variado número de famílias endividadas. O sócio da MGC Holding, que compra carteiras de pessoas físicas inadimplentes, Eduardo Martins, diz que pelo menos 25% dos CPFs das carteiras que são colocadas à venda estão inadimplentes com mais de um banco, financeira ou cartão de crédito.

“Esse número cresceu substancialmente a partir de 2019, quando o porcentual ficava entre 5% e 8%”, lembra Martins, que tem 40% da população economicamente ativa em sua base, o equivalente a 35 milhões de CPFs.

Para 2023, a perspectiva é de que o total de carteiras inadimplentes vendidas apresente um crescimento de pelo menos 10% a 20%, segundo a Recovery. “A inadimplência que estamos vendo hoje vai virar uma carteira à venda amanhã”, justifica Sanches.

Cresce número de instituições que vendem carteiras vencidas

Mas o executivo da Recovery ressalta que os números não refletem somente uma inadimplência maior, mas o amadurecimento desse mercado atraindo mais instituições para desovarem créditos vencidos. Em 2019, os grandes bancos respondiam por perto de 90% do que era ofertado em carteiras vencidas de pessoas físicas para a venda e, atualmente, respondem por 50%, nos cálculos da Recovery. Também subiu de 15 para 50 o número de instituições que vendem carteiras vencidas.

Especialmente para as fintechs, financeiras e varejistas, a venda pode fazer muito sentido porque é um dinheiro em caixa. Além de liberar a esteira do crédito, favorece a concentração de energia em seu negócio, acrescenta Sanchez.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 26/10/2022, às 11h34

