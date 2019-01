A bermuda caiu definitivamente no gosto do mercado financeiro. Depois dos bancos, empresas do segmento começam a aderir a peça ao seu “dress code”. Pesam ainda as altas temperaturas da estação. A Recovery, empresa de recuperação de créditos do Itaú Unibanco, liberou o uso de bermuda em todos os dias enquanto durar o verão

Foto: Arquivo pessoal

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+