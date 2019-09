Recovery, do Itaú, vende crédito corporativo para Jive Investments

A Recovery, gestora de recuperação de créditos do Itaú Unibanco, acaba de fazer um movimento contrário à sua origem. Instituição conhecida por comprar carteiras de empréstimos vencidos e não pagos, a empresa agora foi na contramão e vendeu créditos corporativos para a brasileira Jive Investments. A carteira é pulverizada, com cerca de 50 nomes, mas de tíquete baixo, totalizando R$ 50 milhões.

Mercado terciário. A Recovery já teria feito outras vendas, de tíquetes pequenos e com foco no segmento de atacado. Essas operações não são triviais de emplacar. Por serem muito antigas, as transações não encontram preço atrativo com os investidores e, portanto, o trabalho não vale o retorno financeiro. Procuradas, Jive e Recovery não comentaram.