Recrutadores estão mais otimistas que profissionais sobre trabalho

Recrutadores estão mais otimistas do que os profissionais empregados em relação ao mercado de trabalho após o desfecho das eleições no Brasil, conforme a 6.ª edição do Índice de Confiança Robert Half (ICRH). Segundo a pesquisa, 50% dos recrutadores estão com expectativa “muito alta” e 32%, por outro lado, com perspectiva “baixa”. Já 5% dos profissionais têm a expectativa “muito alta”, 36% “alta” e 42% “baixa”. O estudo considera profissionais empregados, com 25 anos de idade ou mais e formação superior.

