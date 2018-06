Recuperação da economia e interesse estrangeiro devem ser impulso de M&A

A recuperação da economia brasileira e o interesse dos investidores estrangeiros nos ativos no País devem ser os impulsionadores para as operações de fusões e aquisições (M & A, na sigla em inglês) em 2018. Pesquisa do escritório TozziniFreire aponta que a melhora da economia deve alavancar 59% das operações, ao passo que o interesse dos investidores estrangeiros, 51%. Grande mola propulsora nos últimos dois anos, em meio à operação Lava Jato, o alto nível de endividamento das empresas foi o fator menos citado, com 22%. Foram consultados 140 executivos.

