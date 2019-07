Recuperação de crédito tem queda de 2,4% em 12 meses até junho

Dados sobre recuperação de crédito, obtidos com as exclusões dos registros de inadimplentes, estão em queda neste ano, apesar de os indicadores que mostram calotes dos consumidores estarem recuando, mostrou levantamento da Boa Vista. De acordo com a empresa de análise de informação de crédito, em 12 meses até junho, o indicador de recuperação de crédito caiu 2,4% em relação ao mesmo período de 2018. A queda é a maior desde junho do ano passado.

Tá difícil. Para a Boa Vista, esse é um sinal de que os consumidores ainda enfrentam dificuldades para saldar dívidas e saírem do cadastro de inadimplentes. De janeiro a junho deste ano, houve contração de 7% em relação ao mesmo intervalo de 2018, enquanto no comparativo de junho deste ano com o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 6,6%.

Por outro lado… A DMCard, administradora de cartões private label, ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em faturamento apenas no primeiro semestre, a despeito da economia ainda andar de lado. A cifra representa crescimento de 32,5% nos gastos dos consumidores comparados com o mesmo período do ano passado, quando foram movimentados menos de R$ 700 milhões.

Carrinho cheio. A meta da DMCard, que atua com foco no setor de supermercados, é bater os R$ 2,4 bilhões em faturamento neste ano. Se alcançar a marca, entregará crescimento de mais de 33% em relação à marca atingida em 2018, quando faturou R$ 1,8 bilhão. Nascida em 2002, na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, a administradora de cartões private label conta com mais de 8 milhões de cartões emitidos para 300 redes, incluindo nomes como os supermercados Sonda.