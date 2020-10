Recuperação nas vendas de imóveis se espalha pelas capitais

Na maioria das capitais, o mercado imobiliário está mostrando melhora em comparação com meses que foram marcados pela chegada da pandemia. Os indicadores do Registro de Imóveis do Brasil e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mostraram que as vendas em São Paulo chegaram a 11.871 em agosto, uma alta de 12,9% em comparação com julho. Já no Rio de Janeiro houve 4.024 transações, aumento de 5,4% na mesma base de comparação. Essas são as maiores praças de compra e venda de imóveis no País.

Brasil afora. A recuperação também é vista em outras capitais, ainda que em ritmos distintos. Curitiba teve 2.218 negócios em agosto (+ 0,5%); Florianópolis 1.243 (+ 1,6%); Recife, 776 (+ 20%) e Fortaleza, 719 (+ 0,1%). Entre as capitais que fazem parte da pesquisa, só Campo Grande teve baixa na comparação mensal. Foram 1.550 operações, queda de 10,8%.

Saldo anual. Todos os municípios, no entanto, mostram queda quando a análise é feita pela comparação dos negócios acumulados entre janeiro e agosto de 2020 com o mesmo período de 2019, mostrando que a recuperação ainda não foi suficiente para recuperar todo o fôlego perdido durante as semanas de quarentena. A retração foi de 4,9% para São Paulo, 14,9% para o Rio, 8,4% em Curitiba, 10% em Florianópolis, 8,5% para Recife e 26,3% para Fortaleza. Na contramão, Campo Grande teve alta de 5,3% no ano, demonstrando a força da economia local movida pelo agronegócio.

Entenda. A pesquisa é compilada a partir de dados de 3.297 unidades de registros de imóveis. Entram na pesquisa imóveis residenciais e comerciais, novos e usados.

12/10/2020

