Rede californiana Carl’s Jr. se estrutura para voltar ao País

A Carl ‘s Jr. está avançando em sua estratégia de voltar ao Brasil. A rede de fast food com origem na Califórnia busca um master franqueador ou fundos de private equity para retomar a operação no País, após uma tentativa malsucedida com a IMC, que tem em seu portfólio marcas como Frango Assado, KFC e Pizza Hut.

O vice-presidente de Vendas de Franquias Internacionais e Desenvolvimento Marc Mushkin, que virá para o País neste mês para reuniões com possíveis investidores, vê potencial para chegar a 500 restaurantes no País no longo prazo. Cada novo ponto custa de US$ 500 mil a US$ 1 milhão a depender do formato. A presença global da Carl’s Jr. e sua marca irmã Hardee’s somam quase 4 mil restaurantes. Fora dos Estados Unidos, a empresa tem 1.035 unidades e a meta é chegar a 2 mil nos próximos cinco anos.

Com master franqueado, expansão seria mais rápida

Para a empresa atingir esse objetivo, o Brasil é estratégico. Segundo Mushkin, o País é “uma grande parte do plano de crescimento, com potencial de 500 ou mais restaurantes” em até 15 anos. Caso consiga uma master franqueadora, o avanço tende a ser mais rápido. Outra possibilidade seria a de ceder o direito de abrir franquias em regiões menores a determinados investidores de private equity.

