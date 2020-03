Com a busca cada vez maior por uma vida saudável, a rede de alimentação Boali projeta crescimento de 30% neste ano em seu faturamento, depois de ter reportado uma receita de R$ 35 milhões no ano passado. A marca, que opera em oito Estados, tem baseado sua expansão na chamada venda alternativa, como o “honest market”, onde o consumidor fica livre para escolher o produto, pegar e pagar no modelo auto serviço.