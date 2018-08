Rede de cafeterias Deltaexpresso, do Recife, mira sudeste para crescer

A rede de cafeterias Deltaexpresso, de Recife, elegeu o Sudeste para expandir sua operação Brasil afora. Para este ano, está prevista a abertura de 20 novas unidades, totalizando 100 pontos em todo o território nacional.

Conceito. A Deltaexpresso acaba de inaugurar a primeira flagship, ou loja conceito, da rede em São Paulo e abrirá, ainda neste mês, nova unidade com o mesmo conceito no Morro da Urca, no Rio. Após faturar R$ 57 milhões no ano passado, sua expectativa é elevar esta cifra em 30% neste ano.

