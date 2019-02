Coluna do Broadcast

Primeira rede nacional de distribuidoras de medicamentos, a Redifar será lançada nesta quinta, 7, com a união de 35 empresas. Com maior poder de barganha, elas somam R$ 1,6 bilhão de faturamento e entregam quase 300 milhões de medicamentos a 78 mil farmácias espalhadas em todos os Estados e no Distrito Federal.