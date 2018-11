Rede de farmácias faturam R$ 34,75 bi até setembro, alta de 7%

O faturamento de 23 redes de farmácias e drogarias atingiu R$ 34,75 bilhões entre janeiro e setembro deste ano, alta de 7,09% em relação ao visto um ano antes, segundo dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). As redes associadas à entidade representam 9,2% do total de 76 mil farmácias no País, mas concentram mais de 45% do faturamento do setor. Os remédios isentos de prescrição médica registraram faturamento de R$ 5,55 bilhões no período analisado, crescimento de 15,02%. Já a venda dos não medicamentos, que são os itens de higiene, cosméticos e perfumaria, por exemplo, totalizou R$ 10,88 bilhões, aumento de 4,01%.

Expansão

O número de lojas das associadas da Abrafarma aumentou em 8,42%, passando de 6.710 para 7.275, segundo a entidade. Já o número de contratações subiu 7,30%, passando de 116.058 para 124.537 funcionários.