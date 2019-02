Rede de franquias Água Doce lança marca Rei do Escondidinho

Com crescimento de 9% no faturamento no ano passado, a rede de franquias Água Doce Sabores do Brasil está dedicando-se à expansão da marca Rei do Escondidinho. Recém-lançada, a rede tem entre seus modelos de exploração lojas em praças de alimentação, quiosques e food trucks. Em 2018, a receita foi de R$ 125 milhões, cifra que deve crescer 15% neste ano.

Nordeste. Fundada em Tupã (SP), a Água Doce também lançou recentemente um modelo de negócio enxuto, o Água Doce Express. Com três unidades funcionando e mais duas em construção, o modelo é voltado à alimentação rápida, em porções individuais. As lojas tradicionais da marca somam mais de 70 unidades, em nove estados. Para este ano, a rede espera expansão maior no Nordeste. (Cristiane Barbieri)

