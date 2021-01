Rede de George Soros está de olho em hotéis à venda no Brasil

A Atlantica Hotels International (AHI), controlada pelo fundo Quantum Strategic Partners, do megainvestidor George Soros, pode ir às compras em solo nacional. O grupo é o segundo maior do Brasil, com 135 hotéis, 22 mil quartos e bandeiras como Confort, Quality e Radisson. Neste momento, seus executivos estão avaliando chances de ampliar a participação no mercado por meio da aquisição de concorrentes, como empresas em situação financeira delicada em meio à crise prolongada.

Escala. A Atlantica concluiu no ano passado o processo de compra da mineira Vert, então nona maior operadora do País, com a gestão de mais de 20 hotéis. Esse tipo de transação leva a ganhos de escala importantes, como negociações mais vantajosas junto a fornecedores.

Visão. “A Atlantica tem se posicionado com mais apetite. Temos buscado oportunidades”, afirma o vice-presidente de operações, Guilherme Martini. “Existem outros movimentos acontecendo, em fase de confidencialidade. O ano de 2021 vai ser interessante, e acredito que outras novidades poderão ser anunciadas”, complementa.

Competidores. Além da crise que colocou muitas empresas em apuros, Martini vê um “grande potencial de consolidação” do mercado hoteleiro no Brasil, dada a sua pulverização. Cerca de 60% do setor é composto por empresas familiares e locais, de pequeno a médio porte. Os outros 40% estão nas mãos de um conjunto de grandes redes, com presença em vários Estados.

