A Rede, do Itaú Unibanco, está apostando em presença física para crescer com suas “maquininhas” junto ao pequeno empreendedor. A primeira loja da adquirente será inaugurada hoje. O local escolhido é a região do Brás, em São Paulo, reduto de moda acessível e que atrai lojistas de todo o Brasil. A concorrente Cielo, de Bradesco e Banco do Brasil, também já apostou na presença física há alguns anos.

Siga a @colunadobroad no Twitter