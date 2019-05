Rede, do Itaú, vai acionar presidente da Abipag na Justiça criminal

Coluna do Broadcast

A Rede, do Itaú Unibanco, acionou o presidente da Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos (Abipag) e vice-presidente da Stone, Augusto Lins, na Justiça criminal por acusações de venda casada e prática anticoncorrencial após sua ofensiva na guerra das maquininhas. Coincidência ou não, a decisão foi tomada no mesmo dia em que as novas práticas comerciais da empresa entraram em vigor. Vale lembrar que foi a partir da denúncia da Stone que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) cobrou Itaú e Rede sobre explicações em relação ao anúncio feito em abril.

A Rede quer que Lins “explique em juízo suas declarações à imprensa, que, sob o pretexto de defender a concorrência, atingem a honra e imagem da Rede e do Itaú”. Procurado tanto via Abipag quanto via Stone, Augusto Lins não comentou o assunto.