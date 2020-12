Rede D’Or já tem R$ 40 bilhões em demanda por ações para entrada na Bolsa

A operadora de hospitais Rede D’Or fará sua estreia na Bolsa na próxima semana em grande estilo. A pouco mais de uma semana de ter conhecido o valor de suas ações durante a oferta inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3, o papel é cobiçado por um crescente número de investidores. Eles já sustentam o volume de ordens equivalente a três vezes a oferta – ou mais de R$ 40 bilhões. A dona dos hospitais São Luiz deu detalhes, há cerca de 15 dias, de uma oferta de ações primária e secundária que pode superar os R$ 12 bilhões, a segunda maior já feita na Bolsa brasileira.

Sucesso. Não há no mercado quem não esteja na fila para levar as ações da Rede D’Or. Os estrangeiros, inclusive, somam metade da demanda. Hoje, a Eleven Financial recomendou aos clientes participar a oferta e os analistas chegaram a estabelecer um preço-alvo de R$ 81 para a ação. O valor corresponde a um ágio de 25% sobre o teto da faixa indicativa de preço estabelecida pela companhia de R$ 48,91 até R$ 64,35. A precificação será em 8 de dezembro e a estreia na Bolsa, no dia 10.

