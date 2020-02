Rede Fran’s Café planeja abrir 20 lojas neste ano

O grupo Fran’s Café está procurando empreendedores para expandir em 20% sua rede de cafeterias em 2020, passando de 100 para 120 unidades até o fim de dezembro. Neste começo de ano, já foram fechados quatro novos contratos com franqueados nas cidades de São Paulo e São Carlos, e há outras negociações em andamento para atrair empreendedores em Salvador, Goiânia, Natal, Uberlândia, entre outras localidades. O grupo também busca parcerias com incorporadoras para montar quiosques ou lojas em prédios comerciais de grande fluxo.

Multiplicai-vos. A rede de cafeterias pertence ao fundador Francisco Conte e seus dois sócios, José Roberto Conte e José Henrique Ribeiro. Das 100 lojas já no portfólio, cinco são próprias, e o restante, franquias. Uma unidade custa entre R$ 240 mil e R$ 400 mil, com retorno previsto para 18 a 24 meses, segundo a companhia. Se a meta de abertura de 20 lojas for cumprida, o investimento dos franqueados pode chegar a até R$ 8 milhões.

