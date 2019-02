A expectativa de retomada na economia já vem sendo sentida pela rede hoteleira no País. A ICH Administração de Hotéis, dona das marcas Intercity Hotels, YOO2 by Intercity e Hi!, viu sua receita crescer 26% no ano passado, para R$ 299 milhões. Sem contar os cinco hotéis inaugurados em 2018, a alta foi de 16%. Hoje, a rede tem 40 unidades sob sua administração.