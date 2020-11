Rede isenta clientes no Amapá do aluguel de maquininhas

Devido ao apagão no Amapá, a Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco, vai isentar seus clientes no Estado do pagamento do aluguel de maquininhas em novembro. A fatura seria cobrada em dezembro.

Liquidez. Segundo a companhia, a medida atinge 1,7 mil varejistas. A Rede também decidiu que dará às pequenas e médias empresas, autônomos e microempreendedores usuários das maquininhas a possibilidade de receber suas vendas em apenas 2 dias, para garantir o fluxo de caixa.

