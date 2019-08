Rede Louvre quer administrar 30 empreendimentos no País em 5 anos

A rede Louvre Hotels Group colocou como meta para seus negócios administrar 30 empreendimentos no País em até cinco anos. Hoje, são 13. O próximo passo será dado em setembro, com a virada de bandeira de uma nova unidade na cidade fluminense de Macaé: o Hotel Golden Tulip Macaé. A escolha está amparada na expectativa de crescimento da região, por conta do setor de óleo e gás. Somado a isso, as obras do Terminal Portuário de Macaé (Tepor) já começaram e haverá também o retorno de voos comerciais no Aeroporto de Macaé, previstos para ocorrer ainda neste ano.