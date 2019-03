Rede Mania de Churrasco passa a operar em aeroportos

Com 65 unidades distribuídas entre São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais e concentradas em shopping centers, a rede de restaurantes Mania de Churrasco Prime Steak House passou a operar também em aeroportos. Os terminais do Galeão, no Rio, e de Guarulhos, em São Paulo, foram os escolhidos para essa nova frente de atuação. Os investimentos somam R$ 3,5 milhões.

Parceiros famosos. A operação nos aeroportos foi construída a partir de uma parceria com a Brazil Airport Restaurants, empresa que tem acordo de licenciamento com redes internacionais como Starbucks e TGI Friday’s. Em 2019, a rede pretende chegar a 80 unidades, com início de operações em Brasília, Goiás e Espírito Santo. A empresa faturou R$ 155 milhões em 2018, montante 40% maior que os R$ 110 milhões registrados no ano anterior.

