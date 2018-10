Rede Megamatte vai inaugurar sete nova lojas até abril de 2019

Coluna do Broadcast

A Rede Megamatte pretende inaugurar sete novas lojas até abril de 2019 e buscar novos franqueados no interior do Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Vitória e Fortaleza. A rede carioca tem atualmente 150 unidades em funcionamento, em seis estados brasileiros, em três modelos de negócios: loja, quiosque e contêiner. A expectativa é atingir faturamento de R$ 120 milhões este ano, alta de 9% ante 2017.

Sustentáveis. Além de atenta à venda de chás 100% naturais, a Megamatte assinou, no ano passado, o Pacto Global da ONU e o termo de compromisso com a ONG Mercy For Animals, para adoção da política cage free (livre de gaiolas) em sua cadeia de insumos. Para abrir uma franquia da Megamatte, o investimento inicial é a partir de R$ 199 mil e a promessa é de lucro médio aproximado de 12% a 15% sobre o faturamento nos modelos quiosques.