Redes de shoppings vão isentar aluguel de lojistas por mais um mês

São Paulo, 29/05/2020 – As maiores redes de shopping centers do Brasil – BRMalls, Iguatemi, Multiplan e Aliansce Sonae – decidiram sacrificar o faturamento por mais um mês diante da crise. A Coluna do Broadcast apurou junto às empresas e a fontes de mercado que essas redes vão isentar os lojistas do pagamento do aluguel de maio, cujo boleto será enviado daqui alguns dias, em junho. A definição dessa cobrança ainda estava pendente em algumas redes e assustava os varejistas que viram suas vendas irem à lona durante a quarentena.

Apagão. Todos os 577 shoppings do País foram fechados por determinação de autoridades locais na segunda quinzena de março, após o estouro da pandemia. A reabertura começou pouco a pouco a partir do fim de abril. Hoje, são apenas 158 centros de compra em funcionamento em 69 cidades, porém com horário reduzido, controle de fluxo de visitantes e vendas 50% abaixo do normal.

Bom senso. BRMalls, Iguatemi, Multiplan e Aliansce Sonae deram desconto de 50% no aluguel de março e 100% no de abril. Como a maioria dos empreendimentos segue de portas fechadas, o desconto de 100% foi estendido para maio também. Neste momento, as companhias estão avaliando como ficará a política de cobrança após a reabertura. A ideia é conceder um desconto que será reduzido mês a mês, de acordo a evolução das vendas. Ao todo, o setor já isentou ou adiou a cobrança de R$ 3 bilhões de aluguéis, taxas condominiais e outros compromissos, de acordo com cálculo da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Uma mão lava a outra. A medida tem o objetivo de evitar uma quebradeira generalizada dos lojistas e o aumento dos espaços vagos nos centros de compras, além de disputas judiciais em torno das cobranças – situações vistas na esteira de crise de 2014. A preocupação se justifica porque dois terços dos varejistas são empresas de pequeno e médio porte, com menos fôlego financeiro para atravessar esse período de dificuldades. Por outro lado, a medida afeta em cheio o bolso das donas de shoppings, cujas principais fontes de receita são o aluguel das lojas e o ganho com estacionamento, que também foi zerado desde março.

