Refém da crise da Boeing, Gol espera que crise dos 737 Max se resolva até abril

Refém da crise enfrentada pela norte-americana Boeing, a Gol precisou improvisar e alugar aeronaves para fazer frente à demanda de assentos do início do ano. Com medo de prejuízo em julho, a aérea espera que a solução para os problemas ligados ao 737 Max aconteça até março e possa voltar a operar o modelo já em abril, para se preparar para a alta temporada. O avião teve seus voos suspensos em todo o mundo desde meados do ano passado, após dois acidentes graves deixarem centenas de vítimas.

“Durante a baixa temporada, de fevereiro até junho, o Max não faz diferença para a gente. Julho é a grande questão”, disse Celso Ferrer, vice-presidente de operações da Gol, durante reunião com analistas e investidores, na quinta-feira, 9, em São Paulo.

Ferrer afirmou que a empresa terá um intervalo de dois meses – entre abril e julho – para definir as medidas que vai adotar para o período de alta temporada. “Se tivermos um atraso adicional, teremos de aumentar a capacidade para julho”, disse.

O evento da Gol contou com a presença do diretor regional de marketing de produtos da Boeing, Jeffrey Haber. Ele afirmou que o primeiro trimestre é uma boa meta para conseguir a liberação do avião. “Há riscos, claro”, disse. O retorno das operações do avião tem sido um tema delicado. O modelo vem passando por uma série de revisões, após determinação de órgãos reguladores em todo o mundo. A decolagem, entretanto, tem sido constantemente postergada.

A Boeing está negociando indenizações com as aéreas. Executivos da Gol disseram estar trabalhando para receber “uma compensação financeira muito em breve”.

A brasileira não deve ser comprometida pela paralisação da produção do 737 pela Boeing. A aérea tem 16 aeronaves programadas para serem entregues neste ano prontas nos Estados Unidos. Atualmente, a empresa tem 7 unidades do 737 Max em sua frota, número que deve chegar a 58 em 2023. A estimativa é uma frota total de 140 aeronaves em 2020 e 151 em 2023 – contando também o modelo Boeing 737 NG.

Antes de colocar o equipamento em voo, a Boeing aconselhou as empresas a treinarem os pilotos em simuladores. Segundo a Gol, eles estão trabalhando com a norte-americana para não ter atrasos adicionais com o treinamento após a liberação.

O presidente da Gol, Paulo Kakinoff, disse que 2019 foi um ano de muitas surpresas para o setor aéreo. “Construímos esse mecanismo para enfrentar a volatilidade do Brasil sem imaginar que teríamos de lidar com o Max”, afirmou. Ao lado das questões envolvendo a Avianca, que entrou em recuperação judicial, o setor está enfrentando um dos períodos mais desafiadores, segundo Kakinoff. “Nós estávamos transportando de graça, literalmente, vários passageiros da Avianca”, disse.

Parceria

Kakinoff fez sinalizações positivas para a sinergia das possíveis novas parcerias da Gol, após o término da aliança com a Delta. O grupo tem conversado com a United Airlines e American Airlines. “O que estamos olhando agora com as americanas é a possibilidade de expandir os número de assentos”, afirmou. De acordo com ele, não está no radar a venda de participação da Gol, mas ponderou que a decisão cabe aos controladores.

Ele afirmou que as empresas em negociação estão mais bem posicionadas em hubs importantes para o Brasil, como Miami e Nova York. “Em um curto período de tempo, teremos como comunicar novidades positivas sobre nossa parceria com essas duas novas empresas”, disse.

Já Lark, CFO da Gol, elogiou o desempenho da economia brasileira. “O Brasil está de volta. Ponto”. De acordo com o executivo, a Gol “está em uma posição favorável para tirar proveito dessa recuperação”.

