Reforma da Previdência amplia buscas na internet por planos privados

Em meio aos debates sobre a votação da reforma da Previdência no Congresso Nacional, as consultas na internet para comparar os diferentes planos de previdência privada cresceram 10% no ano passado em relação a 2017, somando mais de 33 mil visualizações. O dado aparece em um levantamento da plataforma BuscaPrev, especializado em comparativos de planos de aposentadoria. As discussões sobre a reforma também tiveram impacto direto no aumento do interesse da classe C por esse tipo de produto: as contribuições mensais de valores entre R$ 200 e R$ 300 cresceram mais de 30% nos planos contratados pela plataforma.

Faixa etária

Os homens ainda são os mais preocupados com a aposentadoria: eles responderam por 69% dos planos contratados pelo site. Entre as faixas etárias, a campeã foi a de 35 a 44 anos, com 34% das contratações.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+