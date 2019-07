Reforma da Previdência deve elevar gastos das empresas com benefícios

O debate sobre a reforma da Previdência tem ganhado destaque na sociedade brasileira, especialmente envolvendo o período adicional de trabalho em relação ao regime vigente. Para as empresas, entretanto, um aspecto tem sido pouco explorado: o impacto nos gastos com benefícios dada a perspectiva de a relação trabalhista ser mantida por mais tempo.

Cara saúde. Segundo a AON, multinacional britânica de soluções em risco, previdência e saúde, a assistência médica é responsável pelo maior custo de uma empresa com mão de obra, atrás apenas da folha de pagamento. Com os colaboradores trabalhando até uma idade mais avançada, a AON calcula que a tendência é que esse custo aumente ainda mais, uma vez que a cada ano o custo com assistência médica aumenta, em média, 3%. O levantamento mostra ainda que 99,8% das 536 companhias ouvidas no Brasil, com faturamento superior a R$ 100 milhões, oferecem assistência médica.