Reforma da Previdência domina evento do BTG Pactual

A reforma da Previdência dominou os debates no CEO Conference do BTG Pactual, na terça-feira em São Paulo. Os políticos presentes, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estavam entre os mais assediados. Na abertura, o presidente do BTG Pactual, Roberto Sallouti, lembrou que da primeira conferência do banco, realizada há 20 anos, quando o País perdeu a oportunidade, por um voto, de fazer a reforma. “Não podemos deixar passar essa oportunidade agora, especialmente porque hoje, ao contrário daquela época, o País só tem o problema fiscal”.

Só sorrisos. André Esteves, fundador do BTG Pactual e que voltou ao bloco de controle do banco, estava bastante sorridente e recebeu pessoalmente boa parte do público convidado, na entrada do evento, ao lado de Sallouti. O evento, mais cheio que nos anos anteriores, reuniu o maior número de presentes até então: 3 mil pessoas.

Foto: Cauê Diniz/Divulgação

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+