Reforma da Previdência estimula investimento com foco na aposentadoria

A expectativa em relação à reforma da Previdência está mexendo com as decisões do investidor comum. Na corretora Warren, na qual o cliente aplica a partir da criação de caixinhas de objetivos, a dedicada à “aposentadoria” aumentou em 20% de dezembro do ano passado para março de 2019. A aposentadoria já é o principal objetivo entre os três mais procurados. Em seguida, estão as emergências e as viagens. A Warren, na qual as carteiras são geridas majoritariamente por robôs, possui atualmente R$ 300 milhões sob gestão.

