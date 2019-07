Reformas devem impulsionar mercado de seleção executiva no Brasil

A agenda de reformas estruturais no País deve movimentar o mercado de recrutamento e seleção executiva no alto escalão. A empresa de recrutamento e recolocação de cargos de direção Russel Reynolds está otimista com o País e dobrou de tamanho nos últimos dois anos no Brasil. A companhia espera seguir crescendo em 2019, com maior movimentação interna nas empresas que contratam os serviços, principalmente para posições em presidência e conselhos.

