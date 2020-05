Regulamentação do decreto de empréstimo a elétricas fica com diretora Elisa

A diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Elisa Bastos Silva será a relatora do processo de regulamentação do decreto que detalha a operação bilionária de socorro ao setor elétrico.

Megaoperação. A regulamentação do decreto tem tudo para se tornar o processo mais importante do ano, a ser deliberado pela diretoria da Aneel. É essa proposta que vai detalhar a alocação dos custos do financiamento entre empresas e consumidores. O valor final do empréstimo ainda não foi definido, mas os números giram entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões. O voto precisará passar por consulta pública antes de ser aprovada pelo órgão regulador.

