Rei do Mate prioriza crescimento com operação em hospitais

São Paulo, 27/11/2019 – Com mais de 300 lojas em 17 Estados, a rede de alimentação Rei do Mate está priorizando seu crescimento no próximo ano em hospitais. Hoje, 5% de seu faturamento vêm de franquias localizadas dentro de unidades da Rede D’Or, Hospital Pasteur, Hospital Amparo, Hospital São Rafael, Hospital das Américas, entre outros. A expectativa para o próximo ano é que o porcentual chegue a 8%. Em 2018, a rede faturou R$ 260 milhões. Para este ano, a estimativa é de crescimento de 10% na receita.

27/11/2019

