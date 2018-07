Renato Ejnisman assume área internacional do Bradesco

O diretor executivo do Bradesco, Renato Ejnisman, assumiu a área internacional do banco. O movimento acontece em meio ao maior apetite da instituição, cujo foco sempre foi o Brasil, por expandir suas operações no exterior. No ano passado, o Bradesco abriu, inclusive, um escritório em Miami. Fora isso, está crescendo em Londres e Nova York, tanto no varejo, acompanhando os clientes brasileiros, como também no atacado.

Dança das cadeiras

A área internacional do Bradesco antes estava nas mãos do diretor adjunto do banco, Bruno Boetger, que passou a tocar o segmento corporativo e empresas no lugar de André Prado, que deixou a instituição. Tanto ele quanto Ejnisman respondem ao vice-presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, responsável pelo atacado e o banco de investimentos. Comprar um banco de varejo para crescer no exterior, contudo, estaria fora dos planos do Bradesco. Já oportunidades no atacado, desde que façam sentido, podem ser avaliadas.

Siga a @counadobroad no Twitter