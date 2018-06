Renda média mensal de brasileiro nos EUA já supera a de norte-americanos

Coluna do Broadcast

A renda média dos brasileiros que emigraram para os Estados Unidos superou a dos norte-americanos, refletindo o êxodo de profissionais mais bem qualificados, especialmente nos últimos dois anos, dada a crise econômica e de segurança no País. Uma pesquisa conduzida pela Hayman-Woodward PLLC, escritório de advocacia especializado em imigração e emigração de pessoas físicas e jurídicas, mostrou que a renda média anual dos brasileiros alcançou US$ 55 mil, contra US$ 54,46 mil dos norte-americanos.

Bem posicionados. Hoje, 89% dos brasileiros que trabalham legalmente nos EUA são pós-graduados, graduados, ou têm graduação incompleta. Apenas 11% não completaram o primeiro ou segundo grau. O levantamento identificou também que há aproximadamente 1,3 milhão de brasileiros vivendo nos Estados Unidos e que 95% deles estão empregados, sendo 73% no setor privado. A maioria (39%) tem entre 30 e 44 anos e é casada (57%).

Siga a @colunadobroad no Twitter