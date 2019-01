Rendimento com imóveis nos EUA tende a ficar mais atraente

Com os norte-americanos tendo menos acesso à casa própria, por conta do crescimento das dívidas estudantis na última década, comprar imóveis nos Estados Unidos tende a se tornar uma alternativa mais atraente de investimento. Segundo a Ativore Global Investments, que assessora investidores na diversificação de ativos imobiliários no exterior, o retorno dos aluguéis em imóveis nos mercados secundário e terciário nos EUA (fora do eixo Nova York-Miami) tem ficado entre 7,5% e 10% ao ano e a tendência é de alta nesse porcentual.