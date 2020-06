Renegociações de dívida aumentam, mas acordos não devem ser cumpridos

Os acordos para renegociação de dívidas devem seguir aquecidos no segundo semestre, mas os pagamentos devem deixar de ser honrados. Essa é a expectativa de Dilson Sá, CEO plataforma de renegociação e pagamento de dívidas Acordo Certo. Em um primeiro momento, a plataforma viu o número de acordos crescer exponencialmente. De uma média de 140 acertos fechados ao mês até março, a marca foi a 320 em abril e 350 em maio. De 16 de março até meio de junho, o volume financeiro renegociado foi de R$ 319 milhões.

Fim de auxílio emergencial e desemprego em alta impedirão cumprimento de acordos

O auxílio-emergencial e a manutenção de empregos foram fatores que motivaram as pessoas físicas a renegociar dívidas. A pandemia pegou também muitos varejistas e prestadores de serviços despreparados para realizar cobranças digitalmente, o que contribuiu para o aumento dos acordos. Na lista de novos clientes da plataforma, que conta com R$ 50 bilhões em créditos disponíveis à renegociação, estão Itaú Unibanco, Renner e a Vivo. Nos primeiros seis meses de 2020, a Acordo Certo já fechou 3 milhões de acordos e espera encerrar o ano com 5 milhões.

O fim de alguns programas de socorro para a pandemia, como o auxílio emergencial e a trégua para pagamento de dívida, estão entre os fatores que diminuirão a possibilidade de cumprimento dos acordos. Apesar de as pessoas quererem honrar dívidas, a chamada taxa de conversão em efetivo pagamento é outra história. A Acordo Certo levantou junto a 5 mil pessoas que 43% acham que não conseguirão pagar dívidas e 26% afirmam que o farão depois do prazo. Para mais de metade deles (51%), a pandemia deve ter impacto no orçamento doméstico por mais de seis meses.

contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter