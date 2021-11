Renner avança em crédito corporativo e empresta R$ 72 milhões em 5 meses

Braço financeiro da Lojas Renner, a Realize emprestou R$ 72 milhões a fornecedores da marca e das redes Camicado (casa e decoração), Youcom (moda jovem) e Ashua (moda curve e plus size), que fazem parte do grupo. A linha de crédito foi aberta em maio, a partir da demanda da cadeia de produção da varejista, que enfrentaram dificuldades na pandemia, com a redução dos pedidos por conta do fechamento do comércio em boa parte do País.

Até agora, foram 40 empresas beneficiadas, mas o grupo tem mais de 2 mil fornecedores e quer expandir a atuação na área. Para ganhar escala, os processos de consulta, aprovação e liberação dos financiamentos estão sendo automatizados. Também estão sendo desenvolvidas linhas de crédito específicas para a necessidades próprias de cada tipo de fornecedor.

Capital de giro

Segundo Gustavo Maniero, presidente da Realize, as principais demandas têm sido por capital de giro e investimentos que representam redução de custos aos fornecedores, mas estão ligados aos princípios ESG (de boas práticas ambientais, sociais e de governança, da sigla em inglês). Entre elas, a implantação de placas solares e a troca de equipamentos, como máquinas de costura.

Até agora, a Realize buscou os recursos para os empréstimos no mercado bancário. Porém, a ideia é que, à medida em que a demanda cresça, eles sejam captados em linhas específicas, provavelmente já a partir de 2022.

Segundo Maniero, as condições do empréstimo variam de acordo com o fornecedor, mas são competitivas. “Diferentemente de uma relação financeira, temos uma parceria de simbiose com o fornecedor porque um depende do bom desempenho do outro”, afirma. A área financeira, que responde por 20% da margem de lucro obtida com a geração de caixa, tem a meta de manter ou crescer esse porcentual.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 26/11/21, às 17h39.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter