Renner expandia vendas via whatsapp no Brasil, Uruguai e Argentina

Depois de testar as vendas por WhatsApp em Porto Alegre, a Renner resolveu expandir o serviço para outras regiões do Brasil, Uruguai e Argentina. A modalidade de venda digital foi desenvolvida e colocada em funcionamento em cerca de uma semana após o início da pandemia. Na experiência gaúcha, 30% dos clientes que usaram o canal finalizaram a compra, com tíquetes médios superiores aos dos demais canais digitais.

Territórios. Agora, a alternativa chega a outros municípios do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, em Jaboatão dos Guararapes e Recife (PE), Mossoró (RN), Parnaíba (PI), Manaus, Macapá e Boa Vista (RR). Em São Paulo, o serviço funciona na capital e Ribeirão Preto, Campinas e Valinhos. Também nos países do Mercosul onde a marca está presente.

Corre. Na pandemia, a varejista acelerou o processo de transformação digital e antecipou projetos previstos para 2021. Os pagamentos são feitos com cartão de crédito e as entregas costumam ocorrer no máximo em 48 horas, de maneira gratuita.

