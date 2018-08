RenovaBR usará professor de Harvard para dar alerta sobre democracia

A proximidade das eleições e o clima cada vez mais aquecido em torno do tema serão pano de fundo para uma reunião promovida pela RenovaBR, programa de bolsa para criar lideranças políticas. O encontro será entre lideranças jovens do setor privado e Steven Levitsky, professor de Harvard e autor do livro “Como morrem as democracias”, para tratar desse tema sob a perspectiva atual brasileira. Sobre a mesa, estarão os “riscos de candidaturas pouco comprometidas com as instituições democráticas”.

