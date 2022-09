Renováveis batem 19 recordes de geração de energia no início de setembro

Em meio à safra de ventos deste ano e com a entrada em operação de novas usinas, a geração de energia eólica e solar tem batido recordes consecutivos. Nos primeiros dez dias de setembro, foram 19 recordes de geração de energia, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Ao todo foram 14 em energia solar fotovoltaica nos subsistemas Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste. Já as eólicas bateram cinco recordes nos últimos dias no Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo o ONS, os números mantêm, até o momento, o ritmo de agosto, quando foram registrados 31 recordes com este perfil.

Em agosto, eólica e solar representaram 57% da potência agregada à matriz energética

De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no mês passado as usinas eólicas e solares responderam por 57% da potência agregada à matriz energética brasileira, de 650,14 megawatts (MW).

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 16/09/2022, às 16h25

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse