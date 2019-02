Rentcars.com projeta aumento de 30% nas reservas de Carnaval

A demanda por aluguel de veículos no feriado de Carnaval deve crescer 30% em relação ao mesmo período no ano passado, segundo estimativas da empresa de locação online Rentcars.com. Entre as cidades brasileiras que devem impulsionar a expansão estão Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Salvador. Fora do Brasil, Miami, Orlando, Buenos Aires e Santiago são os destinos com maior demanda entre os turistas brasileiros.

Menor e barato. Assim como em outros períodos do ano, a categoria de veículos econômicos segue sendo a mais procurada pelos clientes no Carnaval, com 50% da preferência. Os compactos e as SUVs aparecem com 11% e 10%, respectivamente. (Luciana Collet)

