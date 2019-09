Repom lança conta digital para caminhoneiros

A onda de conta digital abraçará um novo público: os caminhoneiros. De olho em um setor com mais de dois milhões de profissionais no País, a Repom, marca da Edenred Brasil, acaba de lançar uma conta digital para esse segmento, com meta de alcançar um milhão de caminhoneiros. Por meio do aplicativo será possível realizar depósitos e compras em mais de 2 milhões de estabelecimentos, além de pagamentos de contas e transferências bancárias.

Ímã. Para fisgar os caminhoneiros, a proposta da Repom é centralizar a gestão de recursos, como fretes e outras receitas em um único local. Um dos benefícios oferecidos é o acesso a uma rede própria de abastecimento da marca, com cinco mil postos e com preços de diesel negociados e consulta de valores praticados, por meio do aplicativo.